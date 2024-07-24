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20:30, 23 июля 2024 года В Орловской области ищут 14-летнего подростка Никита Бородин пропал 23 июля 2024 года.





Видео: Поисковый отряд "ЛизаАлерт" Орловской области

В Орловской области ищут 14-летнего Никиту Бородина. Мальчик страдает полной потерей слуха.



Он ушел из дома в деревне Рублино Дмитровского района. Его местонахождение до сих пор не установлено.



На поиски ребенка уже отправились добровольцы поискового отряда "ЛизаАлерт" из Орла и соседней Курской области.



Всех, кто владеет информацией о местонахождении Никиты или видел его, просят сообщить по телефонам:



* Полиция: 8 (4862) 43-32-32, 02 или 102 (с сотового);



* Дежурные службы поисково-спасательного отряда "Сармат": 8 (4862) 222-301, 8 (958) 111-49-11;



* Поисковый отряд "ЛизаАлерт" Орловской области: 8 800 700 54 52







