В Орловской области ищут 14-летнего подростка

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20:30, 23 июля 2024 года
В Орловской области ищут 14-летнего подросткаНикита Бородин пропал 23 июля 2024 года.
Видео: Поисковый отряд "ЛизаАлерт" Орловской области
В Орловской области ищут 14-летнего Никиту Бородина. Мальчик страдает полной потерей слуха.
Он ушел из дома в деревне Рублино Дмитровского района. Его местонахождение до сих пор не установлено.
На поиски ребенка уже отправились добровольцы поискового отряда "ЛизаАлерт" из Орла и соседней Курской области.
Всех, кто владеет информацией о местонахождении Никиты или видел его, просят сообщить по телефонам:
* Полиция: 8 (4862) 43-32-32, 02 или 102 (с сотового);
* Дежурные службы поисково-спасательного отряда "Сармат": 8 (4862) 222-301, 8 (958) 111-49-11;
* Поисковый отряд "ЛизаАлерт" Орловской области: 8 800 700 54 52
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