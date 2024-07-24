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21:00, 23 июля 2024 года В Орле следят за дорожной обстановкой с помощью системы видеонаблюдения Она работает круглосуточно во всех районах города.







За дорожной обстановкой в Орле следят с помощью системы видеонаблюдения. Она работает в круглосуточном режиме во всех районах города. Кроме того, в Орле уже установлено более 50 "умных" светофоров, 30 остановок и свыше 160 детекторов транспортного потока.



Цифровизация областной столицы стала возможна благодаря нацпроекту "Безопасные качественные дороги". На внедрение Интеллектуальной транспортной системы выделили 360 миллионов рублей. Цель ИТС - повышение безопасности дорожного движения и увеличение пропускной способности городских дорог. Работа в этом направлении продолжится до 2026 года.









Владимир Маряшин



