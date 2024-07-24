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20:00, 23 июля 2024 года Орловские аграрии готовы к уборке урожая картофеля Клубни предназначены для производства чипсов.







Орловские фермеры готовы к сбору урожая картофеля, предназначенного для производства чипсов. Они выращивают специальный сорт, который требует более тщательного ухода, чтобы получить вкусный и хрустящий продукт. Фермеры уверены, что проблем с переработкой не возникнет. Однако важно не только собрать урожай, но и сохранить его. Для этого в Мценском районе построили два больших ангара, каждый из которых вмещает до 3 тысяч тонн картофеля. Все подробности - у Антона Сорокина.





Антон Сорокин



