На Орловщине продолжается капремонт восьми школ

В десяти учебных заведениях отремонтируют спортивные залы.

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* Хотынецкая средняя школа;

* школа №2 в поселке Нарышкино;

* школа №15, лицей №32 и гимназия №39 в городе Орле;

* гимназия в Ливнах;

* Орловская общеобразовательная школа для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья.

К середине ноября 2024 года будет завершен капитальный ремонт Мезенского лицея в Орловском муниципальном округе. Кроме того, в десяти школах региона отремонтируют спортивные залы.

Как подчеркнула Ирина Патронова, текущий ремонт проводится во всех образовательных организациях региона. Особое внимание уделяется обеспечению пожарной безопасности, антитеррористической защищенности и санитарно-эпидемиологическому состоянию.