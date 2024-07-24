На Орловщине продолжается капремонт восьми школ

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12:00, 24 июля 2024 года
На Орловщине продолжается капремонт восьми школВ десяти учебных заведениях отремонтируют спортивные залы.
Фото: архив
В Орловской области продолжается капитальный ремонт восьми школ в рамках федеральной программы "Модернизация школьных систем образования". Об этом корреспонденту "Вести-Орел" сообщила руководитель департамента образования Орловской области Ирина Патронова.
В настоящее время работы ведутся в следующих образовательных учреждениях:
* Хотынецкая средняя школа;
* школа №2 в поселке Нарышкино;
* школа №15, лицей №32 и гимназия №39 в городе Орле;
* гимназия в Ливнах;
* Орловская общеобразовательная школа для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья.
К середине ноября 2024 года будет завершен капитальный ремонт Мезенского лицея в Орловском муниципальном округе. Кроме того, в десяти школах региона отремонтируют спортивные залы.
Как подчеркнула Ирина Патронова, текущий ремонт проводится во всех образовательных организациях региона. Особое внимание уделяется обеспечению пожарной безопасности, антитеррористической защищенности и санитарно-эпидемиологическому состоянию.
Сергей Мерцалов