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16:58, 23 июля 2024 года Орловцы могут попасть в эфир телеканала Для этого зрителям необходимо поучаствовать в конкурсе.



Фото: телеканал "Моя планета"

В честь 15-летия телеканала "Моя планета" стартовал конкурс видеопоздравлений, в котором у каждого зрителя появится возможность попасть в эфир. Для этого необходимо снять видео с пожеланиями, поздравлениями, признаниями или историями о том, как программы и фильмы канала повлияли на вашу жизнь.



Организаторы конкурса указывают, что локации роликов могут быть самые разные: от города, леса и пляжа до гор и лодки посреди океана. Самые лучшие истории покажут на телеканале "Моя планета".



Работы оценит жюри, последний день приема заявок – 30 сентября 2024 года. Для участия в конкурсе нужно пройти регистрацию на сайте.





Сергей Силаев



