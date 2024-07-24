Главная » Новости



19:30, 23 июля 2024 года Школу на Зеленина в Орле откроют 2 сентября 2024 года Учебное заведение рассчитано на 1225 учеников.



Фото: архив

К новому учебному году в Орле откроется школа №53 на улице Зеленина. Об этом сообщила руководитель регионального департамента образования Ирина Патронова в беседе с корреспондентом "Вести-Орел". В школе будут учиться 1225 детей. В штате - около 80 педагогов. В здании школы оборудовано 62 кабинета, оснащенных современной учебной мебелью и техникой, три спортзала, помещения для занятия хореографией и групп продленного дня, актовый зал и библиотека. Также создана и необходимая инфраструктура для детей с особыми образовательными потребностями.



- Мы очень надеемся, что школа будет заполнена учениками и будет востребована, - отметила Ирина Патронова. Школа будет работать в режиме пятидневки: с 8:00 до 20:00. Официальное открытие запланировано на 2 сентября 2024 года.







Сергей Мерцалов



