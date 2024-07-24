Школу на Зеленина в Орле откроют 2 сентября 2024 года

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19:30, 23 июля 2024 года
Школу на Зеленина в Орле откроют 2 сентября 2024 годаУчебное заведение рассчитано на 1225 учеников.
Фото: архив
К новому учебному году в Орле откроется школа №53 на улице Зеленина. Об этом сообщила руководитель регионального департамента образования Ирина Патронова в беседе с корреспондентом "Вести-Орел".
В школе будут учиться 1225 детей. В штате - около 80 педагогов.
В здании школы оборудовано 62 кабинета, оснащенных современной учебной мебелью и техникой, три спортзала, помещения для занятия хореографией и групп продленного дня, актовый зал и библиотека. Также создана и необходимая инфраструктура для детей с особыми образовательными потребностями.
- Мы очень надеемся, что школа будет заполнена учениками и будет востребована, - отметила Ирина Патронова.
Школа будет работать в режиме пятидневки: с 8:00 до 20:00. Официальное открытие запланировано на 2 сентября 2024 года.
Сергей Мерцалов