Сергею Себякину могут присвоить звание Почетного гражданина города Орла
Об этом ходатайствовали коллективы "Спецавтобазы" и "Орелводоканала", а также общественные организации.
Фото: сайт Орловского городского совета народных депутатов
Орловскому городскому совету народных депутатов рекомендовали присвоить звание "Почетный гражданин города Орла" депутату Сергею Себякину, внесшему большой вклад в социально-экономическое и жилищно-коммунальное развитие областной столицы.
Об этом ходатайствовали коллективы "Спецавтобазы" и "Орелводоканала", а также общественные организации.