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18:30, 23 июля 2024 года Сквер Гуртьева в Орле планируют благоустроить ко Дню города 5 августа там состоится митинг и возложение цветов.



Фото: скриншот из видео Юрия Парахина

Мэр Орла Юрий Парахин рассказал в Telegram-канале, как ведутся работы по обновлению сквера Гуртьева. По словам градоначальника, выполнено более половины работ по благоустройству центральной аллеи, готовы тропинки и дорожки, установлено освещение.



– Осталось лишь установить подсветку около памятника, уложить тротуар вдоль ул. Салтыкова-Щедрина. Малые архитектурные формы (лавочки и урны) доставят в конце месяца, их сразу же установят, - рассказал градоначальник.



На объекте работают около 30 человек и шесть единиц техники. В сквере 5 августа планируется митинг памяти и возложение цветов.





Сергей Силаев



