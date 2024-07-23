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16:15, 23 июля 2024 года Орловец ответит перед судом за смертельный удар бутылкой по голове Жертвой стал знакомый обвиняемого.



Фото: архив

Житель Покровского района Орловской области предстанет перед судом. Его обвиняют по ч.4 ст. 11 УК РФ (причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшего смерть).



Следствие установило, что 25 марта 2024 года мужчина в деревне Козловка Покровского района встретил знакомого. В результате конфликта потерпевший получил несколько ударов по голове, а скончался уже в больнице через несколько дней. Об этом сообщили в СУ СК РФ по Орловской области.



Орловец признал вину. Дело направлено в суд.





Сергей Силаев



