Больше сотни юных орловцев получили первые паспорта
Торжественное вручение организовали "Движение Первых" и МВД.
Фото: "Движение Первых"
В Орловской области "Движение Первых" совместно с МВД организовали для ребят торжественные церемонии вручения первых паспортов РФ. В районах главный документ гражданина страны получил 121 человек.
В Орле участниками торжества стали 13 ребят. Им рассказали об истории возникновения паспорта и пожелали быть достойными гражданами России. Вместе с документом им вручили обложки на паспорт и личную конституцию Российской Федерации, рассказали в региональном управлении МВД.