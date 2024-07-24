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9:30, 24 июля 2024 года Больше сотни юных орловцев получили первые паспорта Торжественное вручение организовали "Движение Первых" и МВД.



Фото: "Движение Первых"

В Орловской области "Движение Первых" совместно с МВД организовали для ребят торжественные церемонии вручения первых паспортов РФ. В районах главный документ гражданина страны получил 121 человек.



В Орле участниками торжества стали 13 ребят. Им рассказали об истории возникновения паспорта и пожелали быть достойными гражданами России. Вместе с документом им вручили обложки на паспорт и личную конституцию Российской Федерации, рассказали в региональном управлении МВД.





Артем Ежаков



