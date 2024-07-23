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15:13, 23 июля 2024 года В Орле грузовик врезался в ворота ДТП случилось на улице Раздольной.



Фото: пресс-служба ГУ МЧС России по Орловской области

В Орле на улице Раздольной грузовая машина въехала в ворота завода СПЗ. На месте работали спасатели.



Как сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по Орловской области, водитель не справился с управлением, после чего наехал на препятствие. В результате пострадал один человек.





Сергей Силаев



