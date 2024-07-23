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19:00, 23 июля 2024 года Завезенные в Корсунский заказник благородные олени дали потомство Шесть особей на Орловщину ранее привезли из Ростовской области.







В Верховском районе совсем недавно был создан Корсунский биосферный заказник. Пока что основная его проблема – небольшое поголовье животных, которые жили в этих местах издревле.



Для улучшения биосферы в заказник из Ростовской области завезли шесть особей благородного оленя.



С декабря прошлого года по февраль нынешнего олени были на карантине, а потом их выпустили в живую природу. Олени прекрасно адаптировались, дали потомство и чувствуют себя в новом месте вполне уверенно.





Эва Стасюлевич



