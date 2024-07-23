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14:30, 23 июля 2024 года Дорога на улице Орловских партизан готова на 70% Об этом рассказал председатель городского совета Василий Новиков.



Фото с страницы Василия Новикова в "ВКонтакте"

Председатель городского совета Орла Василий Новиков рассказал о готовности дороги от улицы Орловских партизан до улицы Космонавтов на 70%. Об очередной проверке работ он сообщил на своей личной странице в "ВКонтакте".



Новиков отметил, что подрядчик не сбавляет темп работ. В части дороги, ведущей к новостройкам, сделана ливневка, уложен нижний слой асфальта. Также идет обустройство тротуаров от второго дома по улице Орловских партизан.



Также местные жители высказали ряд замечаний, которые подрядчик должен вскоре устранить.





Артем Ежаков



