Ночные вечеринки автолюбителей мешают орловцам отдыхать

Борьбой за тишину занимаются сотрудники Госавтоинспекции.

В Орле сотрудники Госавтоинспекции борются за ночную тишину. Они выходят в рейды против автолюбителей, любящих послушать громкую музыку поздним вечером или подрифтовать под окнами. Традиционно такие водители собираются на стоянках и парковках.



На Орловщине шуметь запрещено с 23:00 до 7:00, а еще с 13:00 до 15:00. Нарушителей штрафуют на сумму от одной до трех тысяч рублей.