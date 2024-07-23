Ночные вечеринки автолюбителей мешают орловцам отдыхать

|
|Главная » Новости
18:00, 23 июля 2024 года
Ночные вечеринки автолюбителей мешают орловцам отдыхатьБорьбой за тишину занимаются сотрудники Госавтоинспекции.
В Орле сотрудники Госавтоинспекции борются за ночную тишину. Они выходят в рейды против автолюбителей, любящих послушать громкую музыку поздним вечером или подрифтовать под окнами. Традиционно такие водители собираются на стоянках и парковках.
На Орловщине шуметь запрещено с 23:00 до 7:00, а еще с 13:00 до 15:00. Нарушителей штрафуют на сумму от одной до трех тысяч рублей.
Антон Сорокин