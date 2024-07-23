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17:00, 23 июля 2024 года Корпус школы в Нарышкино отремонтируют к сентябрю С проверкой в учебном заведении побывала депутат Госдумы Ольга Пилипенко.







В Нарышкино ремонтируют корпус школы №2. Ход работ проверила депутат Госдумы РФ Ольга Пилипенко.



Обновление планируют завершить к началу нового учебного года. Подрядчик уверяет, что к сентябрю он успеет все сделать.



На обновление выделили 116 миллионов из федерального бюджета. Корпус используется для допобразования и начальных классов. На объект подрядчик зашел в конце марта.



Сейчас в корпусе идут отделочные работы, завезена плитка для туалетов и коридоров. Не обошлось без неприятных сюрпризов. После начала ремонта вскрылся износ внутренних перегородок. Он оказался таким, что их пришлось сносить.



После ремонта рабочие перейдут в другой корпус. Там заменят инженерные сети, отопление, освещение, приведут в порядок стены, потолки и полы. Работы на процесс обучения не повлияют.





Мария Семак



