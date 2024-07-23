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15:00, 23 июля 2024 года Орловская гильдия мастеров отметила первый юбилей Сегодня в нее входят 60 ремесленников.







Орловская гильдия мастеров отметила пять лет с момента создания. Сегодня в нее входят 60 ремесленников.



Первый юбилей отметили выставкой. В горпарке прошли мастер-классы, настольные игры, конкурсы и квесты. Также работали фотозоны и торговые палатки с изделиями ручной работы.



Орловская гильдия мастеров создает вязаные игрушки, украшения, плетеные корзинки, мыло ручной работы, резные поделки, вышитые уборы и многие другие сувениры.





Александра Бахтина



