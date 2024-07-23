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14:00, 23 июля 2024 года Орловские энергетики готовы к устранению перебоев со светом В регионе возможны грозы с сильным ветром и град.





Орловские энергетики готовы к устранению перебоев со светом. В регионе возможны грозы с сильным ветром и град. Они прогнозируются с 23 по 25 июля.



Как сообщил региональный информационный портал, к реагированию на возможные проблемы готовы 264 специалиста и 131 единица спецтехники, а также резервные источники электроснабжения мощностью более 1,7 мегаватта для подпитки социально значимых объектов.



Сообщить о проблемах с электроснабжением и повреждениях проводов можно по телефону бесплатной круглосуточной горячей линии: 8-800-220-0-220. Узнать о планируемых сроках восстановления электричества можно в мобильном приложении "Есть свет!".





Артем Ежаков



