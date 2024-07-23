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11:15, 23 июля 2024 года В Орле пройдет международный фольклорный фестиваль Он состоится 4-5 августа.



Фото: архив

Шестой международный фольклорный фестиваль "Орловская мозаика - 2024", посвященный 81- годовщине освобождения Орла от немецко-фашистских захватчиков и Году семьи пройдет в Орле 4-5 августа.



На праздник соберутся более 500 участников. Среди них будут фольклорные коллективы из Беларуси, Донецкой Народной Республики, городов Краснодарского края, из Брянска, Курска, Калуги, Ростова-на-Дону, Московской области, Орла и районов Орловщины. Исполнение народной пляски "Орловская матаня" станет подготовкой для рекорда, который внесут в "Книгу рекордов России".





Выступления запланированы на главной площади города, в парке Победы, Горпарке, в Детском парке, на площади перед КДЦ "Металлург" и других городских площадках. Подробное расписание – в афише.



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Сергей Силаев



