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10:54, 23 июля 2024 года День города в Орле 2024 пройдет без салюта Салюта на 5 августа 2024 в Орле не будет.





День города в Орле пройдет без салюта. Об этом сообщил официальный аккаунт мэрии в "ВКонтакте", отвечая на соответствующий вопрос под записью градоначальника Юрия Парахина.



Также праздничный салют не упоминается в списке праздничных мероприятий, опубликованных мэром.



Всего же в областной столице проведут более 40 праздничных мероприятий. Они начнутся с 29 июля.



В начале июля сообщалось о том, что ближайшие Дни районов пройдут без праздничных фейерверков.





Артем Ежаков



