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15:20, 24 июля 2024 года Орловчанка нарвалась на мошенников при покупке бассейна на маркетплейсе Возбуждено уголовное дело.





В Орле расследуется очередное уголовное дело об интернет-мошенничестве. Женщина нарвалась на злоумышленников, покупая каркасный бассейн.



Объявление о продаже орловчанка нашла на одной из популярных торговых площадок в сети. Женщина оформила заказ, а потом с ней связались неизвестные, сообщив, что оплата не прошла, но деньги вернутся. Для покупки ее перенаправили на другой сайт, орловчанка снова перевела деньги. Когда ее снова попытались убедить в том, что платеж не прошел, женщина все поняла. Общий ущерб составил 48 тысяч рублей.





Артем Ежаков



