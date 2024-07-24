Орловчанка нарвалась на мошенников при покупке бассейна на маркетплейсе
Возбуждено уголовное дело.
В Орле расследуется очередное уголовное дело об интернет-мошенничестве. Женщина нарвалась на злоумышленников, покупая каркасный бассейн.
Объявление о продаже орловчанка нашла на одной из популярных торговых площадок в сети. Женщина оформила заказ, а потом с ней связались неизвестные, сообщив, что оплата не прошла, но деньги вернутся. Для покупки ее перенаправили на другой сайт, орловчанка снова перевела деньги. Когда ее снова попытались убедить в том, что платеж не прошел, женщина все поняла. Общий ущерб составил 48 тысяч рублей.