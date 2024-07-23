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13:17, 23 июля 2024 года В Орле вековой юбилей отметил ветеран Ашот Мискарян 100 лет ему исполнилось 22 июля.



Фото из архива

22 июля ветерану Великой Отечественной войны Ашоту Мискаряну исполнилось 100 лет.



В войну он вступил в 19-летнем возрасте и в первом же бою был ранен. Дальше его ждал 545-й артиллерийский полк. Под Житомиром его ранили во второй раз. Ашота Мискаряна эвакуировали вглубь страны, в Уфу. Там полгода он провел на госпитальной койке. После выписки попал в Челябинск, на военный завод по производству танков.



Ашот Мискарян освобождал Северный Кавказ, Севастополь, Житомир. Награжден орденом Отечественной войны I степени, медалями "За боевые заслуги", Жукова.



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Артем Ежаков



