Главная » Новости



12:25, 23 июля 2024 года Орловское духовенство отправило разведчикам бытовую технику и инструменты Скоро на передовую отправят еще четыре посылки от храмов.





Орловское духовенство отправило разведчикам бытовую технику и инструменты. Груз отвезли протоиерей Василий Иванов и игумен Тихон Гладких.



Как сообщает региональный информационный портал, в посылку вошли два квадрокоптера, две стиральные машины, холодильник, дизельный генератор, 3D-принтер, строительные инструменты, продовольствие, вода, белье.



Скоро на передовую отправят еще четыре посылки от храмов.





Артем Ежаков



