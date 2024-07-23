Орловское духовенство отправило разведчикам бытовую технику и инструменты
Скоро на передовую отправят еще четыре посылки от храмов.
Орловское духовенство отправило разведчикам бытовую технику и инструменты. Груз отвезли протоиерей Василий Иванов и игумен Тихон Гладких.
Как сообщает региональный информационный портал, в посылку вошли два квадрокоптера, две стиральные машины, холодильник, дизельный генератор, 3D-принтер, строительные инструменты, продовольствие, вода, белье.
Скоро на передовую отправят еще четыре посылки от храмов.