Главная » Новости



10:09, 23 июля 2024 года Бывшего полицейского из Орловской области оштрафовали за мошенничество Он заплатит штраф в размере 330 тысяч рублей.



Фото: архив "Вести-Орел"

В Орловской области экс-полицейского признали виновным по ч.3 ст. 159 УК РФ (мошенничество).



Подсудимый работал старшим инспектором в Ливенском отделении Госавтоинспекции. Установлено, что с июня по октябрь 2023 года он получил 80 тысяч рублей от двоих жителей за помощь в сдаче экзамена на права. В должностные обязанности бывшего полицейского этот вопрос не входил, сообщили в СУ СК РФ по Орловской области.



Суд назначил наказание в виде штрафа – 330 тысяч рублей. Уголовное дело возбудили на основании материалов УМВД России по Орловской области.





Сергей Силаев



