вторник 23.07.2024 12:20:20 302028, г. Орел, ул. 7 Ноября, д. 43. Телефон / Факс: 8 (4862) 43-46-71
16+
НОВОСТИ ПЕРЕДАЧИ РАДИО РОССИИ ПРОГРАММА ПЕРЕДАЧ О НАС





Вести-Орёл
Вести-Орёл. События недели
ВЫБОРЫ 2024
Вести. Дежурная часть
Вести. Интервью
Открытый доступ
Спецпроекты ГТРК "Орёл"
Очерки и публицистика
Архивное дело
Парк культуры
Пульс
Своя земля
Контакт
Утро с митрополитом Тихоном
Такая жизнь
Солдаты России
Семейный альбом
Спорт. Alive
Кем стать?
Желтый объектив
Национальные проекты 2019-2024
Деловая жизнь
Утро России. Орел
Театральный радиопроект "Литературная волна"
Большой Футбол
Главная » Новости

9:58, 23 июля 2024 года

В Астрахани один из руководителей потребкооператива ответит по обвинению в обмане орловцев

Следствие выяснило, что всего пострадали более полутысячи человек из пяти регионов страны.


Прокуратура Орловской области направила в суд уголовное дело в отношении одного из руководителей потребительского кооператива. Рассмотрение пройдет в Астрахани. Обвиняемому инкриминируют мошенничество, совершенное организованной группой, в особо крупном размере.

Как рассказали в ведомстве, с ноября 2017-го по февраль 2022-го года мужчина вел противоправную деятельность через КПК "Сберегательный союз", фактически бывший финансовой пирамидой.

В пайщики привлекали преимущественно пенсионеров. Их завлекали рекламой о надежности и прибыльности кооператива. Люди вкладывали деньги под якобы высокий процент, а соучастники расходовали их по своему усмотрению.

Пострадали 539 граждан из пяти регионов страны. Ущерб приблизился к четверти миллиарда рублей.

Ранее один из участников группы получил обвинительный приговор, в отношении других дело выделено в отдельное производство.


Артем Ежаков
© 2002−2024 Сетевое издание "Вести-Орел" зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор). Реестровая запись средства массовой информации серия Эл № ФС77-84935 от 21 марта 2023 года. Учредитель - федеральное государственное унитарное предприятие "Всероссийская государственная телевизионная и радиовещательная компания". Главный редактор - Куревин Н. Г. Электронная почта: info@ogtrk.ru. Телефон редакции: 8 (4862) 76-14-06. При полном или частичном использовании материалов гипер-ссылка на сайт обязательна. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, опубликованной в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации. Дизайн сайта разработан Орловским информбюро. Для детей старше 16 лет.

Адрес: 302028, г. Орел, ул. 7 Ноября, д. 43. Телефон / Факс: 8 (4862) 43-46-71.