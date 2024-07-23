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9:58, 23 июля 2024 года В Астрахани один из руководителей потребкооператива ответит по обвинению в обмане орловцев Следствие выяснило, что всего пострадали более полутысячи человек из пяти регионов страны.





Прокуратура Орловской области направила в суд уголовное дело в отношении одного из руководителей потребительского кооператива. Рассмотрение пройдет в Астрахани. Обвиняемому инкриминируют мошенничество, совершенное организованной группой, в особо крупном размере.



Как рассказали в ведомстве, с ноября 2017-го по февраль 2022-го года мужчина вел противоправную деятельность через КПК "Сберегательный союз", фактически бывший финансовой пирамидой.



В пайщики привлекали преимущественно пенсионеров. Их завлекали рекламой о надежности и прибыльности кооператива. Люди вкладывали деньги под якобы высокий процент, а соучастники расходовали их по своему усмотрению.



Пострадали 539 граждан из пяти регионов страны. Ущерб приблизился к четверти миллиарда рублей.



Ранее один из участников группы получил обвинительный приговор, в отношении других дело выделено в отдельное производство.





Артем Ежаков



