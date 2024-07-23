Сыр из Орловской области отправился в Туркменистан
Вес партии – более трех тонн.
Фото: архив "Вестей"
Сотрудники управления Россельхознадзора по Орловской и Курской областям экспортировали первую партию молочной продукции в Туркменистан. Как сообщили в пресс-службе ведомства, в страну отправили 3260 килограммов сыров и сырного продукта. Требования страны-импортера соблюдены.
Отправитель аттестован на экспорт в Азербайджан, Монголию, Таджикистан, Узбекистан и страны ЕАЭС. Качество и безопасность сыров подтвердили протоколы лабораторных испытаний.