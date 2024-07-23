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13:00, 23 июля 2024 года Орловский инфекционист напомнил меры профилактики кишечных инфекций Летом врачи традиционно сталкиваются с увеличением числа пациентов с таким диагнозом.







Жаркая погода не дает послаблений инфекционистам. Летом они вынуждены бороться со вспышками кишечных инфекций.



Почему это происходит? Что нужно предпринимать, чтобы избежать таких неприятностей? Корреспондент ГТРК "Орел" Елена Литинская задала эти вопросы заместителю главного врача по инфекционной работе НКМЦ имени Круглой Ивану Симакову.



Наибольший шанс подхватить инфекцию есть при употреблении скоропортящихся продуктов, мясных, рыбных изделий, салатов с заправками. Именно в этих продуктах наиболее подходящая среда для возникновения пищевых токсикоинфекций. Они характерны скоротечностью. Как правило, первые симптомы возникают спустя полчаса или несколько часов.



Симптомы типичны: тошнота, рвота, слабость, обезвоживание, сбой температуры тела.





Елена Литинская



