Владимир Путин наградил главу Малоархангельского райпо
Антонина Писарева удостоена медали ордена "За заслуги перед Отечеством II степени".
Владимир Путин наградил медалью ордена «За заслуги перед Отечеством II степени» председателя совета Малоархангельского районного потребительского общества Антонину Писареву. Указ главы государства опубликован на сайте правовой информации.
Медаль ордена орловчанке вручается за достигнутые трудовые успехи и многолетнюю добросовестную работу.
Как сообщает газета "Звезда", Малоархангельское райпо Антонина Писарева возглавляет уже 28 лет. В целом же потребкооперации региона она отдала более полувека.