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10:30, 23 июля 2024 года Леса Орловской области будут патрулировать с дронов Контракт на поставку беспилотных летательных систем подписан.





С 2025-го года леса в Орловской будут патрулировать в том числе и с дронов. Контракт на поставку трех беспилотных летательных систем и обучение сотрудников лесного хозяйства работе с ними подписан.



Дроны смогут подниматься на высоту в четыре километра, развивать скорость до 50 километров в час и находиться в воздухе до 40 минут. Системы оснащены тепловизорами и могут работать ночью.



БПЛА будут использовать для мониторинга пожаров и поиска нарушений в орловских лесах.





Артем Ежаков



