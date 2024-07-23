Леса Орловской области будут патрулировать с дронов

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10:30, 23 июля 2024 года
Леса Орловской области будут патрулировать с дроновКонтракт на поставку беспилотных летательных систем подписан.
С 2025-го года леса в Орловской будут патрулировать в том числе и с дронов. Контракт на поставку трех беспилотных летательных систем и обучение сотрудников лесного хозяйства работе с ними подписан.
Дроны смогут подниматься на высоту в четыре километра, развивать скорость до 50 километров в час и находиться в воздухе до 40 минут. Системы оснащены тепловизорами и могут работать ночью.
БПЛА будут использовать для мониторинга пожаров и поиска нарушений в орловских лесах.
Артем Ежаков
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