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10:30, 24 июля 2024 года Орловские школьницы выиграли "Путешествие мечты" Девочки победили в финале "Большой перемены".





В "Артеке" завершился финал всероссийского конкурса "Большая перемена" для учеников пятых – седьмых классов. Как сообщает региональный информационный портал, в число победителей вошли орловские школьницы: Мария Терещенкова и Валерия Ляшенко из школы №45 города Орла, Вероника Кобылкина из гимназии города Ливны и Анастасия Сапронова из Образцовской СОШ.





Победители конкурса выиграли "Путешествие мечты" – поездку на поезде от Москвы до Владивостока. Они увидят Уральские горы, Карелию, озеро Байкал, космодром "Восточный" и другие достопримечательности страны.



Наставники победителей получат по 100 тысяч рублей и возможность пройти обучение от партнеров конкурса.





Артем Ежаков



