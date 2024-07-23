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21:30, 22 июля 2024 года

Фонды военно-исторического музея Орла пополнили ордена графа Каменского

Семейные реликвии вернули на Родину потомки рода Каменских.



22 июля в военно-историческом музее Орла состоялась торжественная передача в фонды трех орденов нашего земляка, полководца, современника Суворова, графа Михаила Федотовича Каменского. Семейные реликвии передал музею потомок рода Каменских Алексей Николаевич Каменский.

Тридцать лет эти награды хранились в семье графа. Но в сложное для нашей страны время Алексей Николаевич решил вернуть их на родину своего знаменитого предка. За каждой из этих наград стоят великие победы, территориальное расширение России и соблюдение ее геополитических интересов.
 
- Эти ордена были получены за наступательные войны Российской империи, которые велись в XVIII веке и привели к расширению территории нашей страны, - рассказал президент благотворительного фонда содействия восстановлению русской культуры "Каменские XI-XXI", потомок рода Каменских.

Шитые звезды орденов Святого Апостола Андрея Первозванного, Георгия Победоносца и святого равноапостольного князя Владимира украшают мундир графа на портрете кисти неизвестного художника. Все предметы займут достойное место в экспозиции орловского музея и станут связующим звеном между прошлым и настоящим.
 



Эва Стасюлевич
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