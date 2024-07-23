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20:45, 22 июля 2024 года На станцию Орел прибыл "Поезд Победы" Передвижной музей путешествует по городам и весям нашей страны с 2020 года.







22 июля "Поезд Победы"вновь прибыл в город Орел. Уникальная передвижная выставка уже четвертый год путешествует по городам и весям нашей страны.



Каждый вагон - это интерактивный музей, посвященный различным аспектам войны. Здесь посетители могут узнать о защитниках Брестской крепости, окопных боях и страданиях людей, попавших в концлагеря.



Посетить экспозицию может каждый желающий. Для этого нужно зарегистрироваться на сайте поездпобеды.рф. Музей на колесах пробудет в Орле три дня.





Эльза Ахмедбекова



