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20:00, 22 июля 2024 года

В Орел на День города приедут гости из Республики Беларусь

Приглашения направлены в ДНР, ЛНР, Республику Крым, Запорожскую и Херсонскую области.

Фото: тг-канал "Телеграммы из Орла"

В Орел на празднование Дня города приедут гости из Республики Беларусь и официальные делегации из разных городов России. Приглашения были направлены в Донецкую и Луганскую народные республики, Республику Крым, а также в Запорожскую и Херсонскую области.
 
Мероприятия, посвященные 81-й годовщине освобождения Орла, начнутся уже 25 июля. В этот день творческие коллективы поздравят ветеранов в рамках акции "#ПОЕМВСЕМДВОРОМ". В городском парке будет организована выставка фотографий "Город. Время. Люди". Также здесь пройдут фестивали "Город в красках" и "Отцы и дети".
 
Праздничные мероприятия завершатся 5 августа концертом на центральной площади Орла под названием "Тебе, любимый город!". Звездным гостем станет кавер-группа из Санкт-Петербурга "Штрудель", сообщает тг-канал "Телеграммы из Орла"



Сергей Мерцалов
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