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18:00, 22 июля 2024 года Активисты "Движения первых" проводят в Орловской области свою олимпиаду В программе - турниры по мини-футболу и волейболу, соревнования по армрестлингу и даже интеллектуальные игры.







Летние каникулы - прекрасное время для активного отдыха и занятий спортом. В нашем регионе активисты "Движения первых" проводят свою Олимпиаду. В программе - турниры по мини-футболу и волейболу, соревнования по армрестлингу, а также интеллектуальные игры для любителей спокойного досуга. Чтобы привлечь как можно больше молодежи, "Игры первых" разделили на два этапа - муниципальный и региональный. 22 июля соревнуются ребята из областного центра.



Заместитель председателя Совета регионального отделения "Движения Первых" Орловской области Денис Орлов: "Сегодня в Орле проходит муниципальный этап программы "Игры первых". Это один из этапов, который охватывает весь наш регион. Дети со всех муниципалитетов приобщаются к здоровому образу жизни. Они занимаются спортом, развивают свои навыки, умения и знания. Самое главное, что мы видим осознанность детей, их желание и стремление участвовать в спортивных мероприятиях".





Никита Харин



