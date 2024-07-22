День рождения музы Тургенева отметили в Орле

В этот раз о Полине Виардо говорили больше, как о композиторе.

В Орле отметили День рождения музы Тургенева – Полины Виардо. Литературно-музыкальный вечер был больше посвящен ей как композитору, а не певице.



Гостей познакомили с первым музыкальным альбомом Виардо в качестве сочинителя музыки. Свои произведения она посвящала друзьям. Одно из первых было написано в честь Жорж Санд.



Также зрители услышали романсы, посвященные ее русским друзьям, а также увидели редкие экспонаты – например, афишу московского концерта Полины Виардо.