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15:30, 22 июля 2024 года На Афанасьевском кладбище в Орле ветками завалило могилу ветерана Орловцы жалуются, что сухие стволы падают прямо на захоронения, разрушают ограды и памятники.







В редакцию ГТРК "Орел" с жалобами на содержание кладбищ обратились жители региона. Они рассказывают, что сухие стволы падают прямо на захоронения, разрушают оградки и памятники.



Например, большой сук упал на могилу ветерана Великой Отечественной войны Петра Федоровича Тулова на Афанасьевском кладбище. По закону опиловкой обязана заниматься администрация кладбища, но почему этого не происходит, корреспонденту "Вестей-Орел" рассказать не смогли.



На кладбище в Орловском округе проблема другая. В 2023-м году администрация приняла решение отсыпать дороги внутри погоста, спонсоры согласились помочь в доставке битого и красного кирпича, и теперь он лежит, мешая людям. Чтобы перемолоть этот строительный мусор, нужна спецтехника. Ситуацию исправят. Как отметил и.о. начальника Неполодского территориального управления Юрий Андреев, к осени эти дороги планируют привести в порядок.





Антон Сорокин



