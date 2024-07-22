В Орле успешно провели операции с использованием новой навигационной системы
На закупку оборудования выделили около 20 миллионов рублей.
Фото: департамент здравоохранения Орловской области
В Орловской областной клинической больнице успешно провели первые операции с использованием новой навигационной системы. Это стало возможным благодаря нацпроекту "Здравоохранение" и программе "Борьба с сердечно-сосудистыми заболеваниями". На покупку оборудования было выделено около 20 миллионов рублей.
Навигационная система активно применяется в отделении нейрохирургии регионального сосудистого центра. Как сообщаетдепартамент здравоохранения Орловской области, установка позволяет определить наиболее короткий путь доступа к любому участку головного мозга, что сводит к минимуму травматизацию и риски при операциях.