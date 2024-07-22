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16:30, 22 июля 2024 года В Орле успешно провели операции с использованием новой навигационной системы На закупку оборудования выделили около 20 миллионов рублей.



Фото: департамент здравоохранения Орловской области

В Орловской областной клинической больнице успешно провели первые операции с использованием новой навигационной системы. Это стало возможным благодаря нацпроекту "Здравоохранение" и программе "Борьба с сердечно-сосудистыми заболеваниями". На покупку оборудования было выделено около 20 миллионов рублей.



Навигационная система активно применяется в отделении нейрохирургии регионального сосудистого центра. Как сообщает департамент здравоохранения Орловской области, установка позволяет определить наиболее короткий путь доступа к любому участку головного мозга, что сводит к минимуму травматизацию и риски при операциях.





Сергей Мерцалов



