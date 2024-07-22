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15:00, 22 июля 2024 года Миллионным посетителем "Поезда Победы" стала жительница Орловской области Она получила сертификат на путешествие в Карелию.



Фото: тг-канал "Телеграммы из Орла"

Миллионным посетителем "Поезда Победы" стала Светлана Трушакова из Мценского района. Она получила сертификат на путешествие в Карелию. Об этом сообщает тг-канал "Телеграммы из Орла". "Поезд Победы" путешествует по России уже пятый год при поддержке Министерства науки и высшего образования РФ, РЖД и Движения "Волонтеры Победы". Проект реализован командой творческой мастерской Невский баталист" совместно с медиагруппой "Красный квадрат".





Сергей Мерцалов



