Главная » Новости



7:30, 23 июля 2024 года В Орловской области отремонтировали еще одну дорогу Новый асфальт уложили в Новодеревеньковском районе.



Фото: ГУП ОО "Дорожная служба"

В поселке Хомутово Новодеревеньковского района завершился ремонт автомобильной дороги по улице 70 лет Октября. Новый асфальт появился на участке от улицы Тургенева до улицы Запрудной. Работу выполняли специалисты Дорожной службы. Они не только уложили новое покрытие, но и укрепили обочины щебенкой. Теперь жители поселка могут наслаждаться комфортным и безопасным проездом в любую погоду.﻿ "Дорога стала надежной и безопасной для всех водителей. Они смогут наслаждаться плавным движением без стресса и опасностей", - отметили дорожники.





Сергей Мерцалов



