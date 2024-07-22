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14:30, 22 июля 2024 года В Орловской области ожидают дожди и грозы Испытания жарой и осадками для жителей региона подходят к концу.





Орловский гидрометцентр предупреждает жителей региона о непогоде в течение ближайших суток. По прогнозам синоптиков, 23 июля ночью местами, а днем повсеместно ожидается дождь. Местами возможны грозы. Порывы ветра местами могут достигнуть 16 метров в секунду. Температура воздуха ночью составит от 11 до 16 градусов, днем потеплеет до 22 – 27 градусов.



Уже с 24 июля в регион придет антициклон с вполне комфортной дневной температурой и отсутствием осадков.



24 июля синоптики существенных осадков не ждут. Столбики термометров ночью покажут от 10 до 15 градусов, днем от 23 до 28 градусов.



25 июля осадков тоже не ждут. Температура воздуха ночью составит 10 до 15 градусов, днем от 25 до 30 градусов.





Артем Ежаков



