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13:30, 22 июля 2024 года В Орле пройдет шашечный турнир памяти Сергея Овечкина Тренер является одним из родоначальников этой игры в регионе.





В Орле состоятся всероссийские соревнования по шашкам памяти тренера Сергея Овечкина. Медали будут разыграны в первую неделю августа.



Помимо классической и молниеносной программ, 2 и 4 августа будут сыграны открытые турниры по двухходовым и шведским шашкам.



До участия в соревнованиях допускаются юниоры в четырех возрастных группах.



Тренер Сергей Овечкин является одним из родоначальников этой игры в регионе. Официальная история шашек в Орле началась в 1994 году, когда открылась шахматно-шашечная школа. В этом же году Сергей Овечкин приехал в Орел.





Анастасия Дорохова



