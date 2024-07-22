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12:06, 22 июля 2024 года День города в Орле пройдет с соблюдением всех мер безопасности Противодействие ЧС обсудили на аппаратном совещании в областной администрации.





5 августа Орел отметит 81-ю годовщину освобождения от немецко-фашистских захватчиков и 458-ю годовщину основания. Празднование пройдет с соблюдением всех мер безопасности. Противодействие ЧС обсудили на аппаратном совещании в областной администрации.



Как сообщает региональный информационный портал, будут приняты меры по недопуску посторонних в подвалы, подсобки и чердаки домов рядом с местами проведения массовых мероприятий. В местах проведения торжеств и стометровой зоне от них планируется запретить стоянку и движение машин. Для помощи полицейским и росгвардейцам задействуют участников народной дружины "Бригада Катукова".





Артем Ежаков



