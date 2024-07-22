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11:35, 22 июля 2024 года Мезенский лицей под Орлом отремонтируют к середине ноября Капитальные работы продолжаются.



Фото: департамент транспорта Орловской области

В селе Плещеево Орловского округа капитально ремонтируют Мезенский лицей. Почти 60 миллионов на эти цели выделили из федерального бюджета. Подрядчик обязан сдать объект не позднее 14 ноября 2024 года.



К текущему моменту выполнен ряд работ: демонтажных, общестроительных, электромонтажных. Заменены теплосети, а также сети водоснабжения и водоотведения, рассказали в пресс-службе областного правительства.



Подрядчик приступил к отделочным работам на втором этаже. Рабочие красят стены, кладут линолеум, устанавливают светильники. В лицее трудятся два десятка человек, работа ведется по графику.





Сергей Силаев



