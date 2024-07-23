Орловец подумает о родительском долге на исправительных работах
Мужчина задолжал ребенку 600 тысяч рублей по алиментам.
Жителя Ливен приговорили к полугоду исправительных работ за неуплату алиментов 14-летней дочери. Мужчина задолжал ребенку порядка 600 тысяч рублей.
Как рассказали в управлении судебных приставов по региону, несколько лет отец старался выплачивать алименты, но делал он это не регулярно, и не всегда это была вся сумма. На работу мужчина не устраивался.
После нескольких административных взысканий дело дошло до уголовного. Сейчас ливенец отбывает наказание, а алименты удерживаются из его заработка.