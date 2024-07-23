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8:45, 23 июля 2024 года Орловец подумает о родительском долге на исправительных работах Мужчина задолжал ребенку 600 тысяч рублей по алиментам.





Жителя Ливен приговорили к полугоду исправительных работ за неуплату алиментов 14-летней дочери. Мужчина задолжал ребенку порядка 600 тысяч рублей.



Как рассказали в управлении судебных приставов по региону, несколько лет отец старался выплачивать алименты, но делал он это не регулярно, и не всегда это была вся сумма. На работу мужчина не устраивался.



После нескольких административных взысканий дело дошло до уголовного. Сейчас ливенец отбывает наказание, а алименты удерживаются из его заработка.





Артем Ежаков



