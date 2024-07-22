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11:25, 22 июля 2024 года Орловца заключили под стражу за убийство жены На 67-летнего жителя Колпнянского района завели уголовное дело.



Фото: СУ СК РФ по Орловской области

Сотрудники уголовного розыска УМВД России по Орловской области раскрыли убийство. В полицию обратился мужчина, нашедший свою мать без признаков жизни.



Накануне трагедии семья распивала спиртное, у родителей произошел конфликт, после чего муж несколько раз ударил 65-летнюю супругу и пошел спать. Мужчина уснул, а женщина скончалась. Сын пытался оказать ей помощь, но это не помогло.



Как выяснили полицейские, мужчина задушил женщину. Следственные органы возбудили уголовное дело по ч. 1 ст. 105 УК РФ "Убийство". Жителя Колпнянского района заключили под стражу.





Сергей Силаев



