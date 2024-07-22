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11:10, 22 июля 2024 года В Орле пока не определились с салютом на День города Всего же в областной столице проведут более 40 праздничных мероприятий.





На аппаратном совещании в администрации региона обсудили подготовку к празднованию Дня города Орла 5 августа. Как рассказал председатель горсовета Василий Новиков, с 29 июля в областной столице проведут более 40 праздничных мероприятий.



Ожидается прибытие делегаций из Мурманской области, Тулы, Курска, Минска, Кричева, Жодино, Гомеля, Козельска, Рязани, Москвы, Санкт-Петербурга.



Основные праздничные мероприятия пройдут 5 августа. На площади Ленина запланирован концерт с участием международного фольклорного фестиваля "Орловская мозаика", творческого коллектива и солистов Орловского городского центра культуры, военного оркестра академии ФСО и кавер-группы "Штрудель".



Информации о том, будет ли салют, на совещании не прозвучало. В начале июля сообщалось о том, что ближайшие Дни районов пройдут без праздничных фейерверков.





Артем Ежаков



