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11:10, 22 июля 2024 года

В Орле пока не определились с салютом на День города

Всего же в областной столице проведут более 40 праздничных мероприятий.


На аппаратном совещании в администрации региона обсудили подготовку к празднованию Дня города Орла 5 августа. Как рассказал председатель горсовета Василий Новиков, с 29 июля в областной столице проведут более 40 праздничных мероприятий.

Ожидается прибытие делегаций из Мурманской области, Тулы, Курска, Минска, Кричева, Жодино, Гомеля, Козельска, Рязани, Москвы, Санкт-Петербурга.

Основные праздничные мероприятия пройдут 5 августа. На площади Ленина запланирован концерт с участием международного фольклорного фестиваля "Орловская мозаика", творческого коллектива и солистов Орловского городского центра культуры, военного оркестра академии ФСО и кавер-группы "Штрудель".

Информации о том, будет ли салют, на совещании не прозвучало. В начале июля сообщалось о том, что ближайшие Дни районов пройдут без праздничных фейерверков.


Артем Ежаков
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