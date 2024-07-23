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9:25, 23 июля 2024 года Участники СВО и их родственники смогут бесплатно посетить Спасское-Лутовиново Это распространяется на экскурсии, прогулки по парку, посещение новой выставки.





Участники специальной военной операции и члены их семей смогут бесплатно посетить музей-заповедник "Спасское-Лутовиново". Об этом сообщили в пресс-службе культурного учреждения.



Это распространяется на экскурсии, прогулки по парку, посещение новой выставки. Воспользоваться возможностью можно с 25 по 31 июля.



Участникам СВО и их родственникам нужно обратиться в кассу музея, предъявив документы, подтверждающие их статус: документ, удостоверяющий личность гражданина, справка об участии в СВО, справка, подтверждающая степень родства человека с участником СВО, оригиналы или копии свидетельства о браке, свидетельства о рождении, документа об усыновлении или опеке.





Артем Ежаков



