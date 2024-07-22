Главная » Новости



10:45, 22 июля 2024 года В Орловской области шесть человек удалили с ЕГЭ-2024 Ученики проносили в классы шпаргалки, микрофон и наушники.



Фото: архив

В Орловской области в 2024 году с Единого государственного экзамена за нарушения правил удалили шесть школьников. Об этом 22 июля на аппаратном совещании сообщила глава департамента образования Ирина Патронова.



Как рассказала Патронова, одиннадцатиклассников удалили с экзамена в учебных заведениях Орловского округа, Залегощенского, Ливенского, Кромского районов, а также Мценска. Два человека были удалены с экзамена по русскому языку, два – по обществознанию, по одному – с экзамена по профильной математике и информатике.



Школьники пронесли с собой микрофон, наушники, шпаргалки, калькулятор и письменные заметки.





Сергей Силаев



