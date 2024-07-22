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12:30, 22 июля 2024 года

Топиарную фигуру орла в ближайшее время не восстановят

Специалистам предстоит кропотливая работа.


Топиарную фигуру орла в ближайшее время не восстановят. Это следует из информации, полученной сайтом "Вести-Орел". Как рассказала начальник участка по зеленым насаждениям "Спецавтобазы" Татьяна Можина, знаменитую фигуру восстановить можно.

Как подчеркнула специалист, для работы надо засушить лозу. Делается это небыстро.

Напомним, что топиарная фигура орла, расположенная на въезде в 909-й квартал, пострадала от урагана, прошедшего по региону в ночь на 15 июля. В этот же день объект забрали на реконструкцию.

Орел в городе появился в 2008-м году. Сначала он украшал привокзальную площадь, а затем был перенесен к 909-му кварталу.


Артем Ежаков
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