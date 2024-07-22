Главная » Новости



9:55, 22 июля 2024 года Схиархимандрит Илий приехал в родовой дом на Орловщине Батюшка общается с родственниками и принимает людей.



Фото: "Вятский Посад"

Схиархимандрит Илий прибыл в родовой дом в деревню Редькино Орловской области. Там батюшка общается с родственниками – двоюродными сестрами и племянниками, принимает людей, ищущих путь к истине и познанию. Илий проводит время в молитвах, помогает духовным чадам советами и наставлениями. Об этом сообщили в "Вятском Посаде".



Пришедшие за утешением и советом внимают с благодарностью, понимая, что они имеют счастье находиться рядом с Божьим человеком - с Великим старцем, чьи глаза светятся добротой, мудростью и бесконечной любовью, - рассказали в соцсетях "Вятского Посада".



Будучи на Орловщине, духовник Патриарха Московского и всея Руси Кирилла совершает Богослужения в селе Становой Колодезь. Сюда он ходил на службу еще ребенком.





Сергей Силаев



