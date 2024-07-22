Орловчанка прошла путь от любительской рыбалки до КМС по ловле карпа

Анастасия Афонина хочет передавать свои знания другим девушкам.

Орловчанка Анастасия Афонина со снастями познакомилась в четыре года, но на время про рыбалку пришлось забыть – сказались житейские обстоятельства. Вспомнила девушка про увлечение после разговора с супругом.



Сегодня Анастасия Афонина – кандидат в мастера спорта по карпфишингу. До этого перепробовала множество способов ловли: поплавок, фидер, спиннинг. К рыбе девушка относится как к сопернику. Добычу отпускает обратно.



О тонкостях рыбалки девушка рассказывает на своих страницах в социальных сетях. Но передавать свои знания Анастасия Афонина хочет уже лично, и прежде всего – девушкам. Первый в истории обучающий турнир по ловле для прекрасной половины состоится в конце августа в Курске. Приглашают всех желающих.